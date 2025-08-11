PARA HOJE / 11.AGO

A fortaleza está muito ligada à vontade e ao desejo, ao desejo lúcido, não sentimental, nem ao apetite, o desejo de grandes coisas, o desejo de progredir, o desejo de crescer. Desejo neste sentido é quase sinónimo de vontade, porque a palavra desejo, no seu sentido mais profundo, é esta força interior, consciente e responsável, que me leva a realizar o que quero, a não me deixar vencer, a ser capaz de superar obstáculos e tempos difíceis.

Vasco P. Magalhães, sj

ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA

Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

Edições Tenacitas

