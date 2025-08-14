Acidente entre camião e carro provoca um ferido junto ao Casal Branco

Um homem, com cerca de 30 anos, ficou ferido, sem gravidade, na sequência de um acidente que envolveu um veículo pesado de mercadorias e um veículo ligeiro de passageiros, esta quarta-feira, 14 de agosto, na Estrada Nacional 118, em Almeirim.

O ferido, condutor do veículo ligeiro, recebeu assistência no local e foi transportado para unidade hospitalar.

O alerta foi dado às 17h03, mobilizando 11 operacionais e 5 viaturas dos Bombeiros Voluntários de Almeirim, bem como elementos da GNR e do Destacamento de Trânsito da GNR.

O trânsito esteve condicionado enquanto decorriam as operações de socorro e a remoção dos veículos.

As causas do acidente estão a ser investigadas pelas autoridades.