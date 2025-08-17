Um dos aspetos que mais me fascina no nosso sistema democrático é o poder local. A política é feita por pessoas para as pessoas e, por isso, a proximidade com as populações assume um papel fulcral no desempenho de cargos públicos. É preciso ouvir as preocupações das nossas gentes, presenciar as suas dificuldades e escutar os seus conselhos e sugestões. Os nossos concidadãos são a força motriz que permite tudo o resto funcionar, são o nosso tecido empresarial, social e cultural. Seria de um grande egoísmo e arrogância da nossa parte negligenciar o seu contributo para o florescer da nossa região.

As eleições autárquicas são o momento ideal para isso mesmo, ouvir e dar voz a quem a queira ter. Felizmente em Almeirim isso não é um problema, nem nunca o foi. Nos últimos anos o Partido Socialista apostou numa política de interação e proximidade entre a população e os autarcas. Esta forma de estar possibilitou uma modernização do concelho, uma aposta nas infraestruturas que a todos nos servem, a atração de investimento empresarial, criação de novas possibilidades de emprego e a coesão do concelho como um só. Nenhuma freguesia foi esquecida – Raposa, Benfica do Ribatejo, Fazendas de Almeirim e Almeirim. Ninguém ficou para trás.

Agora, com uma equipa que leva Almeirim na alma, é altura de continuar o trabalho. Muito já foi feito, é verdade, mas devemos ser inconformistas e continuar a trabalhar para de todos nós o melhor tirar. Acredito que com o Partido Socialista Almeirim manterá um rumo ascendente, um rumo de modernização e prosperidade. Afinal, estamos a falar de pessoas que o concelho viu crescer, desenvolver, criar negócios e família. São gente de Almeirim que vive para Almeirim.



Rafael Xavier – PS Almeirim