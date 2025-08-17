Lixeira da Raposa

A cargo da ECOLEZIRIA, empresa intermunicipal, está a recolha e seleção de resíduos urbanos de vários municípios. Com o centro de tratamento localizado na E.N.114 próximo da Raposa e de Benfica do Ribatejo deixa descontentes muitos habitantes destas aldeias, também não deixa indiferente quem passa na E.N.114, os maus cheiros e o desrespeito pela paisagem com um monte de lixo que não pára de crescer junto com o fumo das queimadas disfarçadas de incêndios que lavram durante meses.

Basta uma breve pesquisa sobre a freguesia ao qual pertence para perceber que supostamente está encerrado desde 2014, mas recentemente a ECOLEZIRIA anunciou novamente o seu encerramento, mas não adiantou datas ou soluções sobre o futuro.

Já criada uma petição publica para exigir o encerramento da lixeira e com apenas cerca de 200 assinaturas leva me a acreditar que ainda há muitas pessoas com medo de represálias por manifestar a própria opinião .

Indiferente aos pedidos de esclarecimentos das populações e ás exigências de encerramento a ECOLEZIRIA contínua a laborar como se nada de grave acontecesse.

Existem soluções para que possa laborar de uma forma menos poluente, os custos elevados para essa alteração são claros e visíveis, e não é preciso muito conhecimento económico para entender que quando há respeito pelas pessoas e pelo meio ambiente tudo se consegue, ou não fosse a ECOLEZIRIA uma empresa subsidiada por municípios e por fundos comunitários, e torna se incompreensível a actual forma de gestão dos seus diretores quando o principal objetivo da ECOLEZIRIA é ajudar o meio ambiente.

(Continua na próxima edição)

Carlos Ramalho – CH Almeirim