Já lá vai o tempo em que, aos domingos à tarde, o D. Manuel de Mello se enchia, em que havia um bairrismo indiscutível e em que o sonho que todos aqueles que pisavam os balneários do União, era vestir a camisola da equipa no domingo!

Infelizmente para o União, estes sonhos têm ficado cada vez mais longe e difíceis de se concretizar. Será por falta de motivação dos atletas, por problemas nas instalações, ausência de equipamentos de treino? Não me parece se seja por estes motivos, pois no União não havia quem não arranjasse forma de contornar as dificuldades, as falhas, as ausências… sempre se fez para que, todas as camadas treinassem e jogassem, e no domingo a equipa sénior entrasse em campo, enchendo assim de orgulho todos os atletas, dirigentes, sócios e almeirinenses. O esforço sempre foi de formar atletas, homens e pessoas para que pudessem, orgulhosamente defender o emblema, o clube, Almeirim!

Hoje em dia, para aprender a jogar tem de se pagar, tem de se investir! Sempre vi o União diferente, pois o esforço maior era permitir que todos pudessem aprender a jogar, sem terem que pagar, sem as famílias terem que investir. Era ensinar a desenvolver aquilo que gostavam de fazer, “jogar à bola!”, para isso as empresas, empresários individuais, comércio e muitos particulares, faziam dos seus donativos para o clube, tal como os sócios com as suas quotas! Não era só para garantir TODAS as camadas de formação, mas para que o UNIÃO pudesse entrar em campo no domingo à tarde!

Este deve e deverá sempre ser o principal objectivo de qualquer direcção, garantir que o sonho das formações esteja sempre atingível ao domingo à tarde!

O UNIÃO é parte da história de muitos de nós, e não só no futebol, mas não se pode deixar cair!

João Vinagre – CDS Almeirim