Luís Pimenta integra cartel da novilhada “Orelha de Oiro”

Depois de mais uma lotação esgotada e de um grande sucesso artístico que foi a corrida do passado sábado na praça de toiros do Sítio da Nazaré, a empresa DosesDeBravura vem por este meio divulgar o cartaz e o cartel do espectáculo taurino que se segue.



O espectáculo, que será a XVI Novilhada “Orelha de Oiro” da Revista Novo Burladero, será no próximo dia 24 de agosto (domingo), pelas 17h. Irão actuar os cavaleiros praticantes Luís Pimenta e Vasco Veiga (que tirou a prova de praticante no passado dia 15 de agosto nas Caldas da Rainha) e os novilheiros (que repetem depois do triunfo alcançado em 2024) António Gaião Grilo “Toninho”, João Mexia, Vicente Sánchez e João Fernandes. Pega o Grupo de Forcados Amadores Juvenis de Vila Franca de Xira e os novilhos serão da Ganadaria Triunfadora Conde De Murça.



Os bilhetes já se encontram à venda e podem ser adquiridos online no site www.toirosnazare.com, através dos números telefónicos 960 208 191 / 917 552 396 (das 10h às 13h e das 14h às 19h) e nos locais de venda: Agência de Jornais da Praça Sousa Oliveira, Posto CTT de Valado dos Frades e nas bilheteiras da praça de toiros todos os dias até ao dia da Novilhada das 10h às 20h.



O Maestro Morante De La Puebla apadrinhará a Novilhada e o vencedor, além de ganhar a “Orelha De Oiro”, terá a oportunidade de tourear numa novilhada que organiza com o seu apoderado Pedro Marques em La Puebla Del Río.