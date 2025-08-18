PARA HOJE / 18.AGO

Conquistamos a fortaleza de que necessitamos, antes de mais, com uma visão lúcida e positiva das coisas. Uma visão pessimista de que isto vai acabar, já deu o que tinha a dar e eu não vou a lado nenhum, uma visão pessimista sobre si próprio e sobre o mundo não nos ajuda nada. A primeira coisa a fazer para viver com ânimo e coragem é recuperar um olhar positivo sobre as coisas, acreditar que a vida vale a pena, saber ver o bem que nos rodeia.
Vasco P. Magalhães, sj
ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA
Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.
Edições Tenacitas
www.tenacitas.pt