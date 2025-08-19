GNR detém duas mulheres por furto em armazém industrial em Almeirim

A GNR de Almeirim deteve, no dia 18 de agosto, duas mulheres, de 49 e 31 anos, pela prática do crime de introdução em local vedado ao público, no concelho de Almeirim.

Segundo o Comando Territorial da GNR de Santarém, a detenção ocorreu “após a ativação do alarme de intrusão de um armazém industrial, levando os militares da Guarda a deslocarem-se de imediato ao local”.

“No decorrer da ação, foi possível intercetar as duas suspeitas no momento em que se preparavam para abandonar o espaço”, adianta a força policial.

O proprietário confirmou a subtração de diversos bens, que foram recuperados pelos militares. Entre o material recuperado encontravam-se: Um tablet; Um aparelho de soldar; Um carregador de baterias; Diversas peças de vestuário.

As mulheres foram constituídas arguidas e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Almeirim.

A operação contou com o apoio do Núcleo de Investigação Criminal do Destacamento Territorial de Santarém e do Núcleo de Apoio Técnico do Comando Territorial de Santarém.