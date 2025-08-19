PARA HOJE / 19.AGO

Vemos tantas figuras de homens e de mulheres que vivem com imensa fortaleza as dificuldades da vida, dos filhos, da educação, e até dizemos: “Isto não é possível!” Mas hoje há pessoas assim, fantásticas, não são aquelas que aparecem, não vêm no telejornal nem mostram uma cara feia a dizer que estão a fazer muita força, não, são pessoas que às vezes até parecem frágeis. Todos conhecemos algumas, parece que não lhes passa nada por cima quando enfrentam cargas tão grandes, mas isso é fruto de uma ascese, de um coração muito trabalhado, de um encantamento sucessivo.

Vasco P. Magalhães, sj

ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA

Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

Edições Tenacitas

www.tenacitas.pt