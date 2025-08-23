PARA HOJE / 23.AGO
Desassombro é uma das palavras mais evangélicas no Novo Testamento, é uma palavra muito usada por São Paulo, a atitude de enfrentar as dificuldades e de não ir abaixo nas tribulações e nas perseguições. Ele usa uma palavra grega que é “parresia”, que significa falar abertamente, sem se encolher, exprimir o que se tem a dizer da maneira certa com as pessoas certas. É exactamente isso que as pessoas notavam em Jesus, que falava abertamente, não calava, dizia o que tinha a dizer e sabia como fazê-lo.
Vasco P. Magalhães, sj
ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA
Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.
Edições Tenacitas
