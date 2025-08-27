Novos recrutas da Força Especial de Proteção Civil iniciam formação em Almeirim

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) inicia, a 15 de setembro, a formação dos novos recrutas da Força Especial de Proteção Civil (FEPC). O estágio vai decorrer no Edifício de Comando da FEPC, em Almeirim, e marca o início do percurso profissional destes futuros bombeiros sapadores.

Esta etapa destina-se a preparar os novos recrutas para a intervenção em missões de proteção e socorro em todo o território nacional.

Durante a formação, os recrutas vão receber instrução prática e teórica, incluindo técnicas de intervenção em situações de emergência, salvamento e proteção civil. Após a conclusão do estágio, estes profissionais vão passar a reforçar a capacidade operacional da FEPC, ao contribuirem para respostas mais rápidas e eficazes em situações críticas.

A ANEPC assinala que esta iniciativa é um investimento na qualificação dos recursos humanos da proteção civil e reforça a prontidão da força para enfrentar incêndios, acidentes e outros desastres.