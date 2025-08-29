Acidente entre moto 4 e carro provoca cinco vítimas na EN 368 na Tapada

Cinco pessoas ficaram feridas na sequência de uma colisão entre uma moto 4 e um veículo ligeiro de passageiros, na manhã desta sexta-feira, 29 de agosto, na EN368, que liga a Tapada, concelho de Almeirim, a Alpiarça.

Segundo o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Lezíria do Tejo, três das vítimas, entre elas uma criança, encontravam-se em estado crítico e estavam encarceradas à chegada dos meios de socorro. Das restantes, uma ficou em estado grave e a outra sofreu ferimentos ligeiros.

Devido à gravidade dos ferimentos, foi acionado um helicóptero do INEM para evacuar um dos feridos em estado crítico. Os feridos graves foram encaminhados para o Hospital de Santarém e Hospitais S. Francisco Xavier, S. José e Santa Maria, em Lisboa. Já o ferido ligeiro foi transportado para o Hospital de Santarém.

Um homem de 70 anos e um jovem de 16, residentes em Almeirim, seguiam na moto 4 e sofreram ferimentos graves, tendo a vítima mais velha sido transportada de helicóptero para Lisboa. No veículo ligeiro seguia um casal e o filho de oito anos, residentes na região.

O alerta para o acidente foi dado às 11h55. No local estiveram 33 operacionais e 12 veículos dos Bombeiros Voluntários de Almeirim e Santarém, Bombeiros Municipais de Alpiarça, VMER de Vila Franca de Xira e GNR.

A EN368 esteve cortada ao trânsito nos dois sentidos enquanto decorreram as operações de socorro e limpeza da via.