Entrega de manuais reutilizados decorre em setembro nas escolas de Almeirim

A entrega dos manuais reutilizados para os alunos da EB Febo Moniz e da Escola Secundária Marquesa da Alorna já tem calendário definido e vai decorrer entre os dias 1 e 11 de setembro, das 9h00 às 17h00.

Na EB Febo Moniz, o processo inicia-se a 1 de setembro, com a entrega destinada aos alunos do 5.º ano, que se prolonga até ao dia 2. Nos dias 3 e 4 de setembro é a vez dos alunos do 6.º e 7.º anos. Já os adolescentes do 8.º ano vão poder levantar os seus manuais nos dias 5 e 8 de setembro. Os encarregados de educação que não consigam comparecer nas datas definidas vão poder levantar os manuais num outro dia estipulado para o efeito, que será a 9 de setembro.

Já na Escola Secundária Marquesa da Alorna, que abrange o ensino regular e os cursos profissionais, a distribuição vai ser nos dias 2 e 3 de setembro, para os alunos do 9.º ano. O 10.º ano vai ter acesso aos manuais nos dias 4 e 5 de setembro, enquanto os alunos do 11.º e 12.º anos vão poder levantar os livros nos dias 8 e 9 do mesmo mês. Para quem não consiga deslocar-se nas datas estipuladas, a escola estabeleceu como alternativa o dia 11 de setembro.

A iniciativa insere-se no programa nacional de reutilização de manuais escolares, que tem vindo a ser implementado de forma progressiva e que permite às famílias reduzir despesas significativas no arranque do ano letivo. Para além da poupança, esta medida tem também uma vertente social e ambiental, ao incentivar a partilha e ao prolongar o ciclo de vida dos manuais escolares.