Bernardo Neves conquista título histórico no EPT Barcelona e leva 845.200 euros

Almeirim volta a estar em destaque no panorama internacional, desta vez graças a Bernardo Neves, que se tornou campeão do €10.300 High Roller do European Poker Tour (EPT) Barcelona 2025. O jogador, natural de Almeirim, bateu um exigente field de 500 entradas e conquistou o título, com um prémio de 845.200 euros, após acordo no heads-up com o lituano Vladas Tamasauskas, que recebeu 711.400 euros.roller

Bernardo Neves já se tinha destacado no início do festival ao alcançar a mesa final do €1.650 PokerStars Open Main Event e ao terminar premiado no Main Event. Em Barcelona, encerrou a sua participação da melhor forma, ao conquistar o maior prémio da carreira e mais um título de prestígio.

Este é já o segundo grande triunfo do jogador, depois da vitória em 2023 no $2.000 The Closer Turbo Bounty das WSOP Paradise, nas Bahamas, onde conquistou 166.000 dólares e uma bracelete de ouro das World Series of Poker.

Com esta vitória, o almeirinense soma agora quase 1,4 milhões de dólares em prémios ao vivo, de acordo com informação publicada no “The Hendon Mob”. Subiu diretamente da 51ª posição para o top 15 da All Time Money List Portugal, ranking que enumera os jogadores nacionais mais premiados em torneios internacionais.

No último dia do torneio, Bernardo Neves começou já em vantagem sobre os restantes 27 jogadores. Seguiu firme até à mesa final e acabou por vencer, ao alcançar um resultado histórico.