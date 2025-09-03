“José Pichalho” não resiste aos ferimentos causados pelo acidente com o neto

O agricultor de Almeirim conhecido por “José Pichalho” não resistiu aos ferimentos graves causados no acidente que envolveu uma moto 4 e um veículo ligeiro de passageiros na EN368, ocorrido na passada sexta-feira, 29 de agosto, entre Tapada e Alpiarça.



O anúncio da morte de “José Pichalho” foi feito pela neta, que escreveu ser “com imensa dor e profunda tristeza que informo que o meu avô não resistiu aos ferimentos causados após um grave acidente de mota na passada sexta-feira”.

O homem de 70 anos seguia na moto juntamente com o neto, José Maria, de 16 anos, que continua internado, mas encontra-se estável, segundo informação da irmã através das redes sociais. O agricultor tinha ido numa moto 4 com o neto ver uma vinha, quando se deu o acidente com um veículo ligeiro.

Recorde-se que do acidente resultaram ainda três feridos graves, entre eles uma criança de oito anos. O impacto obrigou ao desencarceramento das três vítimas da viatura ligeira e mobilizou 33 operacionais e 12 veículos de socorro, incluindo um helicóptero do INEM para evacuação do agricultor de Almeirim, que viria a falecer esta quarta-feira.

A família de José Pichalho, natural e residente em Almeirim, pediu compreensão e respeito pela dor que atravessa, agradecendo as manifestações de carinho recebidas. As cerimónias fúnebres serão divulgadas oportunamente.

O acidente está a ser investigado pela GNR, que procura apurar as causas da colisão.