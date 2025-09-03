Jovem atleta de Almeirim vai competir no Campeonato Europeu de Karaté

O jovem Salvador José da Fonseca e Carvalho, de 11 anos, vai representar Portugal no 6.º JKS Continental Karate Cup & Para Cup, que decorre de 12 a 14 de setembro de 2025, em Copenhaga, Dinamarca.

Aos 11 anos, Salvador já se destaca no mundo do karaté, modalidade que pratica desde os três anos. Atualmente, detém o 3.º KIU, graduação de cinto castanho que atesta a sua técnica e empenho.

Natural de Almeirim, treina há cerca de um ano no Clube SKHinotori-Do, no Entroncamento, onde tem vindo a aperfeiçoar as suas capacidades. Para este campeonato europeu, realizou um plano de treinos bi-diários durante seis semanas, demonstrando ambição e disciplina.

Salvador será o único representante do concelho de Almeirim e competirá em quatro categorias: Kata, Koten, Kata Equipas e Kumite, evidenciando a sua versatilidade na modalidade.

A presença de Salvador Carvalho neste campeonato europeu é um exemplo inspirador para os jovens do concelho, provando que com paixão e trabalho é possível alcançar os mais altos patamares.



