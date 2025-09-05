PARA HOJE / 5.SET



A vida é um dom e não uma mercadoria! Faz muita impressão ver cada vez mais gente que se vende, que vende até a própria dignidade… e gente que está à venda! É tão grave que se for um jogador de futebol até nos parece normal. O dinheiro engana muito! Outra coisa que impressiona é ver gente que pensa resolver os seus problemas pelo consumo, e, contudo, pode-se comprar remédios mas não a saúde, pode-se comprar comodidade mas não felicidade. A vida não é uma mercadoria, diz um salmo bíblico.

Vasco P. Magalhães, sj

ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA

Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

Edições Tenacitas

www.tenacitas.pt