Acidente corta trânsito na Ponte Salgueiro Maia. Meios de socorro e helicóptero a caminho

O despiste de uma uma viatura pesada de mercadorias está a cortar o trânsito no IC10, na tarde desta segunda-feira, 8 de setembro, em Santarém.

O acidente ocorreu no sentido Almeirim/Santarém, mas a circulação está interrompida nos dois sentidos para permitir a aterragem de um helicóptero do INEM, que vai transportar o condutor do pesado, que sofreu ferimentos graves.

No local há derrame de óleo e combustível na via, o que está a dificultar ainda mais a circulação e os trabalhos de socorro.

No terreno estão 34 operacionais, apoiados por 11 meios terrestres e ainda o meio aéreo. O alerta para o acidente foi dado pelas 17h42.

(em atualização)

