PARA HOJE / 8.SET

Proíbe-se fumar em todo o lado. Não haverá aí fundamentalismo, quando os mesmos nos obrigam a respirar os escapes de tantos carros… e não se vê que façam alguma coisa para implementar as alternativas que existem? Poluição resolvida retirando os cinzeiros!? Talvez… E porque não têm coragem de proibir comidas que fazem as crianças obesas? E porque não tirar as televisões (altamente poluentes) que enchem restaurantes e cafés? Obrigam-nos a ver. Ponham à porta “hoje há TV”, como quem diz “há bacalhau” ou “fados”. E então quem quiser mesmo uma refeição ou uma conversa já não tem de entrar.
Vasco P. Magalhães, sj
ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA
Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.
Edições Tenacitas
www.tenacitas.pt