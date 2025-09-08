Sociedade

Roubo de catalisadores chega a Almeirim

O Jornal O ALMEIRINENSE sabe que existiu, no domingo, o roubo de um catalisador numa viatura estacionada na Quinta de S. Miguel, em Almeirim.

Pelo que o nosso jornal apurou o roubo terá acontecido em plena luz do dia. As autoridades estarão a encetar diligências para tentar chegar aos autores deste roubo.