Desporto

Tenista da Associação 20kms de Almeirim em 3.º lugar no Campeonato Regional de Veteranos

8 de Setembro, 20258 de Setembro, 2025
Três tenistas da Associação 20kms de Almeirim participaram este fim de semana no Campeonato Regional de Veteranos, em Leiria. Sara Pereira participou na competição de +45 e Isabel Carvalho e Ana Paula Rosário na de +55.

Em veteranos +45, Sara Pereira ficou no 3.º lugar do grupo, depois de ter vencido Ana Rita Silva, do CT Torres Novas, por 6/5 e desistência e de ter cedido perante Alexandra Quaresmas, do CT Marinha Grande e Sónia Marques, do RSC Leiria, esta última que viria a sagra-se campeã regional.

Em +55, Ana Paula Rosário apanhou pela frente a 2º cabeça de série, Ann Fernandes, do CT Torres Novas, e foi batida por duplo 6/0. Já Isabel Carvalho defrontou Paloma Azorin, da Nuno Mota TA, e cedeu por 6/2 e 6/0.

O Campeonato Regional de Veteranos da Associação de Ténis de Leiria decorre entre os dias 5 e 8 de setembro nos court’s do Clube Escola de Ténis de Leiria (CETL).