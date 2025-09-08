Tenista da Associação 20kms de Almeirim em 3.º lugar no Campeonato Regional de Veteranos

Três tenistas da Associação 20kms de Almeirim participaram este fim de semana no Campeonato Regional de Veteranos, em Leiria. Sara Pereira participou na competição de +45 e Isabel Carvalho e Ana Paula Rosário na de +55.

Em veteranos +45, Sara Pereira ficou no 3.º lugar do grupo, depois de ter vencido Ana Rita Silva, do CT Torres Novas, por 6/5 e desistência e de ter cedido perante Alexandra Quaresmas, do CT Marinha Grande e Sónia Marques, do RSC Leiria, esta última que viria a sagra-se campeã regional.

Em +55, Ana Paula Rosário apanhou pela frente a 2º cabeça de série, Ann Fernandes, do CT Torres Novas, e foi batida por duplo 6/0. Já Isabel Carvalho defrontou Paloma Azorin, da Nuno Mota TA, e cedeu por 6/2 e 6/0.

O Campeonato Regional de Veteranos da Associação de Ténis de Leiria decorre entre os dias 5 e 8 de setembro nos court’s do Clube Escola de Ténis de Leiria (CETL).