“Três, a Conta que Deus Fez” leva Natalina José, António Calvário e Maria Tavares a Coruche

O ciclo cultural “O Teatro Vai às Freguesias” está de regresso a Coruche em outubro com a comédia musical “Três, a Conta que Deus Fez”, que junta em palco Natalina José, António Calvário e Maria Tavares. O espetáculo conta ainda com a participação especial de Fátima Severino.

A iniciativa, promovida pela Câmara Municipal de Coruche, pretende aproximar o teatro da população, através de um espetáculo itinerante e gratuito que vai passar por todas as freguesias do concelho.

O musical combina música com sátira e recupera o espírito do Parque Mayer. No enredo, não faltam momentos inesperados, como o diálogo entre uma noiva e uma viúva com Santo António, a eleição de misses octogenárias ou até um mini-concerto da Rosinha. Entre gargalhadas e memórias, o espetáculo promete levantar plateias e proporcionar serões marcantes.

A digressão arranca a 5 de outubro com uma sessão na Sala Polivalente de Biscainho, pelas 15h00 e uma no Centro Social de Branca às 18h30. Segue-se o Centro Social de Erra, a 18 de outubro, com uma exibição às 17h00 e o Centro Social de Lamarosa com uma sessão às 21h00.

No dia seguinte, 19 de outubro, o espetáculo apresenta-se na Casa do Povo do Couço, pelas 15h00 e no Centro Social de Santana do Mato às 18h30. Já a 24 de outubro, os atores sobem ao palco do Auditório da Fajarda, pelas 21h00 e terminam a 31 de outubro no Salão Paroquial de Coruche, também às 21h00.

Com entrada livre, a peça de teatro “Três, a Conta que Deus Fez” promete um outubro animado com artistas que fazem parte da história do teatro e da música em Portugal.