McDonald’s Santarém atribui bolsas de estudo a atletas da região

Pelo 9.º ano consecutivo o restaurante McDonald’s de Santarém atribuiu bolsas de estudo a atletas do distrito no âmbito do ‘Prémio de Mérito Académico McDonald’s’, uma iniciativa local, promovida em parceria com a Associação de Futebol de Santarém, e que desde o início já apoiou 30 jovens.

O ‘Prémio de Mérito Académico McDonald’s’ distingue os quatro melhores alunos e atletas inscritos nos escalões de iniciados, juvenis e juniores nas modalidades de futebol dos clubes da Associação de Futebol de Santarém.

A cerimónia de entrega dos prémios decorreu no restaurante McDonald’s de Santarém e contou com a presença de diversas entidades envolvidas no projeto, representantes dos clubes, de estabelecimentos de ensino e familiares dos jovens vencedores.

Pela primeira vez foi atribuído um prémio feminino, no escalão Juniores. Os vencedores da edição de 2025 são: no escalão Iniciados, Francisco José Calado Nunes, do Clube Desportivo “Os Águias”; no escalão Juvenis, Pedro Trincão Marques, do Clube Atlético Ouriense; no escalão Juniores, Dinis Filipe Barbosa Ribeiro, do Clube Atlético Riachense e no escalão Juniores Feminino, Maria Alves Gomes Machado, do Vitória Clube de Santarém

Desde a 1ª edição, em 2016, o ‘Prémio de Mérito Académico McDonald’s’ já contemplou 30 alunos. Os vencedores recebem uma bolsa de estudo no valor de 500€ atribuída pelo restaurante McDonald’s de Santarém. Esta iniciativa integra-se nas várias ações desenvolvidas pelo restaurante, de apoio à comunidade local.