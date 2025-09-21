Dia Mundial do Alzheimer: Saiba os dez sinais de alerta para uma doença que afeta milhões em todo o mundo

Assinala-se hoje, 21 de setembro, o Dia Mundial da Doença de Alzheimer, uma data dedicada à sensibilização para aquela que é a forma mais comum de demência, responsável por cerca de 50% a 70% de todos os casos.

A doença, descrita pela primeira vez em 1907 pelo médico alemão Alois Alzheimer, provoca uma deterioração progressiva e irreversível de várias funções cognitivas, como memória, atenção, linguagem e pensamento. À medida que as células cerebrais morrem, o doente perde capacidades essenciais para a vida quotidiana, sem possibilidade de recuperação.

Dez sinais de alerta para a demência

Especialistas apontam dez sinais que não devem ser ignorados:

Dificuldades de memória persistentes e frequentes, sobretudo de acontecimentos recentes;

Discurso vago durante conversas;

Perda de entusiasmo em atividades anteriormente apreciadas;

Maior lentidão na realização de tarefas rotineiras;

Esquecimento de pessoas ou locais familiares;

Dificuldade em compreender perguntas ou instruções;

Deterioração de competências sociais;

Alterações emocionais inesperadas.

Tipos e causas

Existem duas formas principais da doença: a Alzheimer esporádica, mais comum e habitualmente diagnosticada após os 65 anos, e a Alzheimer familiar, mais rara e transmitida geneticamente, que pode surgir entre os 40 e os 60 anos.

Apesar dos avanços científicos, a causa exata da doença ainda não é totalmente conhecida. Estão em estudo fatores genéticos, ambientais e mesmo traumatismos cranianos como potenciais elementos de risco.

Diagnóstico e tratamento

O diagnóstico é clínico e resulta da exclusão de outras doenças com sintomas semelhantes. Atualmente não existe cura, mas alguns medicamentos podem estabilizar temporariamente as funções cognitivas em fases iniciais ou moderadas, ajudando também a controlar sintomas secundários como agitação, depressão ou dificuldades de sono.

Apoio às famílias

A Alzheimer Portugal disponibiliza apoio direto a doentes e familiares através da Linha de Apoio na Demência (963 604 626), que funciona em dias úteis, das 9h30 às 13h00 e das 14h00 às 17h00.

No Dia Mundial do Alzheimer, reforça-se a importância do diagnóstico precoce, da informação e do acompanhamento contínuo para melhorar a qualidade de vida dos doentes e das suas famílias.

