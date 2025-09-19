Respeito e dignidade marcam ciclo de formação sobre cuidados a pessoas com demência em Almeirim

O Cine Teatro de Almeirim recebeu, esta sexta-feira, dia 19 de setembro, a primeira sessão do ciclo de capacitação “Cuidados de Excelência nas Demências”, promovido pela Alzheimer Portugal em parceria com o Instituto da Segurança Social.

A iniciativa, que reuniu cerca de 120 participantes, marcou o arranque de um projeto nacional que procura reforçar a qualidade, a dignidade e o respeito nos cuidados prestados a pessoas com demência, ao envolver tanto profissionais como familiares cuidadores.

Segundo Filipa Gomes, psicóloga e diretora de serviços da Alzheimer Portugal, esta ação insere-se no projeto “Todos Temos Direito”, financiado pelo Instituto Nacional de Reabilitação, que pretende trabalhar em simultâneo os direitos das pessoas com demência e a valorização dos cuidadores. “Este ano resolvemos fazer uma coisa diferente. Queremos abordar as duas dimensões dos cuidados, tanto de quem recebe, que são as pessoas com demência, como de quem presta, os profissionais e familiares que diariamente acompanham estas pessoas”, explica.

A responsável recordou que em anos anteriores as ações estavam mais centradas em temas específicos, como o uso de contenções ou a solidão, problemáticas que afetam diretamente o bem-estar de doentes e famílias. Este ano, o foco é mais abrangente, de forma a incluir pessoas em fases iniciais da doença, que desejam manter-se informadas e participar nas decisões sobre o seu futuro.

Foram ainda criados novos materiais de apoio, incluindo um flyer dirigido a pessoas com demência e aos seus representantes legais. O documento apresenta um passo a passo para auxiliar em decisões delicadas, como a eventual necessidade de institucionalização.

Foi ainda criado um kit de cartazes para profissionais e instituições, concebido como ferramenta de alerta e de formação, que chama a atenção para práticas ainda enraizadas, mas pouco respeitadoras dos direitos e da segurança dos doentes. “Não é uma visão de crítica ou de juízo de valor. É antes uma perspetiva de aprendizagem positiva, que permita construir cuidados mais adaptados e humanos”, sublinha Filipa Gomes.

O programa da sessão em Almeirim contou com a apresentação da campanha “Todos Temos Direito – Cuidados de Excelência”, seguida da exibição do filme “A Mãe”, que retrata a vivência da demência. O debate posterior foi moderado por Paula Guimarães, especialista na área e incluiu a participação de uma pessoa com demência, um familiar cuidador, um médico e um investigador, que trouxeram diferentes perspetivas para a reflexão sobre a excelência nos cuidados.

Durante a tarde, decorreram duas sessões temáticas, “Todos Temos Direito a Ser Bem Cuidados” e “Todos Temos Direito a Cuidar Bem”, que aprofundaram o equilíbrio entre os direitos das pessoas com demência e a necessidade de fortalecer as equipas cuidadoras.

Apesar de o evento ter atingido o limite de inscrições, Filipa Gomes considera que a adesão poderia ter sido maior, sobretudo entre profissionais, o que revela a importância de continuar a investir na sensibilização e na formação. “O nome da campanha foi escolhido porque acreditamos que a excelência pode ser atingida quando começamos a olhar para a demência a partir do respeito pela pessoa e pelos seus direitos”, afirma convicta.