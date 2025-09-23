Associação de Pais de Almeirim vai a eleições a 10 de outubro

A Associação de Pais de Alunos do Ensino Oficial de Almeirim marcou para o próximo dia 10 de outubro, pelas 21h00, no auditório da Escola Secundária Marquesa de Alorna, a sua Assembleia Geral, que terá como ponto central a eleição dos corpos sociais para o biénio 2025/2027.

Na ordem de trabalhos está ainda prevista a apresentação do relatório de atividades do ano letivo 2023/2025, a nomeação dos representantes para o Conselho Geral do Agrupamento e a discussão de outros assuntos de interesse da associação.

De acordo com os estatutos, caso não esteja presente número legal de associados, a Assembleia funcionará meia hora depois, com qualquer número de participantes.

A convocatória, assinada pela presidente da Assembleia Geral, Madalena Cardoso, abrange todos os pais e encarregados de educação dos alunos que frequentam o ensino oficial nas freguesias de Almeirim e Benfica do Ribatejo, desde o jardim de infância até ao ensino secundário.