Gala solidária em Almeirim reforça luta contra o cancro da mama

No próximo dia 19 de outubro, pelas 16h00, o Espaço Multiusos de Almeirim recebe a Gala Musical Solidária “Outubro Rosa… Músicas que Inspiram”, promovida pela Unidade de Patologia Mamária (UPM) da Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria), com o apoio do Município de Almeirim. O objetivo é angariar fundos para a aquisição de um equipamento técnico essencial à prática cirúrgica da unidade.

Em palco, David Antunes e Emanuel Moura prometem uma tarde animada. O evento insere-se nas comemorações do “Outubro Rosa”, mês dedicado à sensibilização para a prevenção e diagnóstico precoce do cancro da mama. O bilhete solidário tem um valor simbólico de 5 euros e reverte na totalidade para a causa. Pode ser adquirido na Casa de Pessoal do Hospital de Santarém (piso -1) e na Loja do Cidadão de Almeirim.

Para Madalena Nogueira, coordenadora da UPM, a gala surge como uma forma mais atrativa de transmitir uma mensagem essencial. “Todos os anos procuramos passar a mensagem da importância do rastreio do cancro da mama. Por mais que se fale nas televisões, ainda vemos casos em fases muito avançadas que já não deviam existir”, reforça. De acordo com a especialista, a gala é “uma forma mais envolvente de motivar as pessoas”, afirma.

A escolha do local também foi estratégica, foi necessário encontrar um espaço capaz de acolher um número significativo de pessoas e o Município de Almeirim “mostrou-se disponível e receptivo”, destaca Madalena Nogueira.

O equipamento que se pretende adquirir, avaliado em 80 mil euros, é fundamental para a prática cirúrgica da unidade. A coordenadora da UPM explica que ele permite saber na hora se o tumor foi removido com margens suficientes, de forma a evitar que a paciente tenha de passar por uma segunda cirurgia. Tal situação diminui o impacto físico e emocional das utentes, além de melhorar a experiência e segurança das mesmas.

A UPM acompanha atualmente mais de 200 novos casos por ano e é considerada uma unidade de referência a nível nacional no tratamento do cancro da mama. Madalena Nogueira salienta que a prevenção depende da adesão ao rastreio. “Mesmo quem não está incluído no programa deve recorrer ao médico se detetar alguma alteração, fazer um rastreio salva vidas”, salienta.

Além de reforçar a importância do diagnóstico precoce, a gala pretende proporcionar uma tarde de alegria e solidariedade. “Queremos mostrar que falar de cancro também é falar de esperança. É uma oportunidade de unir a música à causa e envolver a comunidade numa mensagem de alerta e cuidado com a saúde”, conclui a coordenadora da UPM.