Julgamento de assaltante que roubou ourivesaria em Almeirim começa em Santarém

O homem de nacionalidade brasileira que assaltou com violência a Ourivesaria Costa, em Almeirim, no dia 24 de janeiro, começa a ser julgado no Tribunal de Santarém.

O arguido, com antecedentes por três crimes de roubo e um de coação agravada, cometeu dois assaltos nessa manhã, levando consigo dinheiro e jóias.

O primeiro ocorreu em Almeirim, cerca das 9h45, quando o suspeito entrou na Ourivesaria Costa, ameaçou de morte o proprietário e fugiu com 48 pares de brincos avaliados em 96 euros, um furador de orelhas, 15 euros em dinheiro e ainda o telemóvel da vítima, para dificultar o alerta às autoridades.

Mais tarde, pelas 11h15, deslocou-se a Santarém, onde assaltou a loja de roupa “Closet da Malina”, no centro histórico. O homem encostou uma tesoura ao pescoço da funcionária e obrigou-a a entregar-lhe o dinheiro da caixa, conseguindo levar 130 euros, avança a Rede Regional.

O arguido acabou por ser detido dias depois pela GNR, após a divulgação de imagens do assalto em Santarém, tendo as autoridades recuperado os brincos roubados em Almeirim.

Atualmente em prisão preventiva, o Ministério Público acusa-o de dois crimes de roubo, um deles na forma qualificada, devido ao uso de uma arma branca.