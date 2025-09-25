João Anunciação vence o Grande Prémio de Gondomar

A equipa Blackjack – Bairrada esteve em grande destaque no 53.º Grande Prémio de Ciclismo de Gondomar, realizado no passado dia 14 de setembro, conquistando vitórias em várias frentes e confirmando o bom momento do coletivo.

O grande herói da jornada foi João Anunciação, que brilhou na prova em linha disputada da parte da tarde, garantindo a vitória final da competição. Na parte da manhã, o contrarrelógio individual tinha já dado uma alegria à formação bairradina, com o triunfo de Martim Campos.

No balanço geral, a Blackjack – Bairrada dominou a classificação: Gustavo Romão venceu a Geral da Montanha (Camisola Azul), André Jarmela conquistou a Geral do Combinado (Camisola Preta) e a equipa arrecadou ainda o título de melhor formação da prova.

Já no dia 21 de setembro, a formação seguiu para Espanha, onde disputou o Campeonato da Galiza Júnior, numa ligação de 114,1 quilómetros entre Portosín e Noia. A participação voltou a ser positiva, com André Jarmela a vencer as metas volantes, enquanto João Anunciação e Martim Campos terminaram em 4.º e 5.º lugar, respetivamente. Jarmela somou ainda um honroso 2.º lugar na classificação da montanha.