Faleceu o médico Teotónio Oliveira

O médico Teotónio Oliveira faleceu na tarde desta quinta-feira, dia 2 outubro, aos 85 anos.



O PSD de Almeirim manifesta o seu mais profundo pesar pelo militante empenhado do partido.

“Ao longo da sua vida, o Dr. Teotónio Oliveira distinguiu-se pela competência, generosidade e espírito de serviço à comunidade, tornando-se uma referência em Almeirim, tanto no exercício da medicina como na sua intervenção cívica e política. A sua partida deixa uma profunda saudade em todos os que com ele privaram e reconhecem o exemplo de entrega ao próximo e às causas em que acreditava”, expressa o PSD em comunicado.

“O PSD de Almeirim recordará para sempre com respeito e gratidão o Dr. Teotónio Oliveira, cuja memória permanecerá viva entre nós. Em sinal de respeito e consideração, o PSD de Almeirim irá suspender as atividades da campanha eleitoral amanhã, dia 3 de outubro”, conclui na mesma nota.

