Estão abertas as votações online para a VII Gala do Jornal O ALMEIRINENSE, agendada para dia 18 outubro no IVV.
Depois da primeira seleção do júri e definidos os finalistas, agora há possibilidade dos leitores do nosso jornal online votarem.
As votações online têm um peso de 20% na decisão final e o júri vai votar novamente com um peso de 80%.
GALA O ALMEIRINENSE
Gala O ALMEIRINENSE: Abertas as votações online
2 de Outubro, 2025
