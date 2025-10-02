GALA O ALMEIRINENSE

Gala O ALMEIRINENSE: Abertas as votações online

0
2 de Outubro, 20252 de Outubro, 2025
Gala O ALMEIRINENSE: Abertas as votações online

Estão abertas as votações online para a VII Gala do Jornal O ALMEIRINENSE, agendada para dia 18 outubro no IVV.

Depois da primeira seleção do júri e definidos os finalistas, agora há possibilidade dos leitores do nosso jornal online votarem.

As votações online têm um peso de 20% na decisão final e o júri vai votar novamente com um peso de 80%.

63
Categoria: AMBIENTE

77
Categoria: ASSOCIATIVISMO E VOLUNTARIADO

109
Categoria: CULTURA

56
Categoria: DESPORTO

69
Categoria: ECONOMIA

67
Categoria: REVELAÇÃO