PARA HOJE / 2.OUT



A humildade mal entendida, como as falsas humildades ou as aparências de humildade, é mentira. “Faz-te muito pequenino”, “coitadinho de mim, não valho nada”, “não contem comigo, que eu não sou capaz”, isto não é humildade, é fishing for compliments, à procura que os outros digam: “Não, tu até és bom!”, ficando à espera de umas palmadas nas costas. É mentira! E a humildade é caminhar na verdade.

Vasco P. Magalhães, sj

ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA

Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

Edições Tenacitas

www.tenacitas.pt