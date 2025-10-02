Preços das casas em Almeirim sobem quase 27% num ano enquanto arrendamento se mantém estável

O mercado imobiliário em Almeirim continua em crescente valorização. De acordo com dados divulgados pelo portal Idealista, comprar casa no concelho custa agora, em média, 1.486 euros por metro quadrado. Trata-se de uma subida de 0,6% face a agosto de 2025 e de um aumento de 26,9% em relação a setembro de 2024.

Os preços das casas em Almeirim seguem a tendência de valorização do distrito de Santarém, que registou a maior subida anual do país no mercado de compra de habitação, com um aumento de 36%.

De acordo com dados enviados em comunicado pelo portal Imovirtual, Santarém tem um preço médio de compra de 269 mil euros, ainda abaixo da média nacional (435 mil euros) e longe dos valores de Lisboa, onde o preço médio se fixa nos 650 mil euros.

No arrendamento, o cenário é diferente. No distrito de Santarém, as rendas situam-se entre 770 e 800 euros. Em setembro de 2025, registou-se uma subida de cerca de 3% face ao mês anterior, embora se observe uma ligeira queda de 4% em relação a setembro de 2024. Em comparação, a renda média em Portugal aumentou de 1.250 euros em setembro de 2024 para 1.300 euros em setembro de 2025, um crescimento de 4% ao longo do ano.

Na Região Centro, o preço médio das casas alcançou 275 mil euros, o que reflete um crescimento de 25% face ao ano passado, com o distrito de Santarém a liderar as valorizações. No arrendamento, o mercado regional também subiu, com o valor médio a atingir 800 euros, o que representa um aumento de 7% em relação a 2024.

Segundo o portal Imovirtual, Almeirim e o distrito de Santarém destacam-se pelo forte crescimento no mercado de compra de habitação. Já no arrendamento, o mercado mostra sinais de estagnação.