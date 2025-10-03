Homem ferido em colisão entre trotinete e automóvel em Fazendas de Almeirim

Um homem, com cerca de 40 anos, ficou ferido sem gravidade na sequência de uma colisão entre a trotinete elétrica que conduzia e um veículo ligeiro de passageiros. O acidente ocorreu ao início da tarde desta sexta-feira, 3 de outubro, em Fazendas de Almeirim.

O alerta foi dado pelas 12h45, na Estrada dos Paços, junto ao supermercado Meu Super. A vítima sofreu ferimentos considerados ligeiros e foi transportada pelos Bombeiros Voluntários de Almeirim para o Hospital de Vila Franca de Xira.

No local estiveram envolvidos nove operacionais dos Bombeiros Voluntários de Almeirim e da GNR, apoiados por três viaturas.

A GNR de Almeirim tomou conta da ocorrência.