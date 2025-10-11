PARA HOJE / 11.OUT



Bem-aventurados os pobres. Sim, mas não no sentido dos que não têm nada, embora o não ter possa ser caminho para o ser. Os pobres no sentido evangélico são os humildes, são aqueles que são verdadeiros, aqueles cujo apoio e cuja felicidade não está no que têm e possuem mas naquilo que são.”Bem-aventurados os pobres” significa: felizes aqueles que sabem viver a austeridade, sabem viver a partilha, sabem viver a luta pela justiça. O seu espírito é livre, pobre, despojado.

Vasco P. Magalhães, sj

ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA

Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

