Política

Autárquicas 2025: Pedro Ribeiro perde e assume lugar de vereador em Santarém

0
12 de Outubro, 202512 de Outubro, 2025
Autárquicas 2025: Pedro Ribeiro perde e assume lugar de vereador em Santarém

Pedro Ribeiro perdeu as eleições em Santarém para João Teixeira Leite, do PSD.

“Contados os votos uns ganham e outros perdem. Já tive oportunidade de ligar ao João Leite pela sua vitória para a Câmara. Serei aquilo que sempre disse não ganhando. Vereador na oposição”, assume Pedro Ribeiro.

O antigo presidente da Câmara Municipal de Almeirim sublinha ainda que “em Almeirim o PS volta a ter uma grande vitoria. Parabéns ao Catalão e à sua equipa.”