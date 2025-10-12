Política

Autárquicas 2025: Sónia Sanfona vence em Alpiarça

0
12 de Outubro, 202512 de Outubro, 2025
Autárquicas 2025: Sónia Sanfona vence em Alpiarça

Sonia Sanfona eleita Presidente da Câmara Municipal de Alpiarça.

“Estou muito orgulhosa do percurso e feliz por Alpiarça voltar a confiar em nós”, afirmou a presidente que conseguiu a reeleição.