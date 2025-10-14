Sociedade

Almeirim em destaque no Festival Nacional de Gastronomia no dia 25 de outubro

Almeirim vai estar em destaque no Festival Nacional de Gastronomia, em Santarém, no dia 25 de outubro, com um programa dedicado à promoção turística e gastronómica do concelho, com especial para a emblemática Sopa da Pedra.

O Festival, que decorre de 16 a 26 de outubro, na Casa do Campino, é um dos maiores e mais antigos eventos gastronómicos do país, celebrando a cozinha tradicional portuguesa. A Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT) e os 11 municípios da região voltam a marcar presença com um stand intermunicipal, showcookings, degustações e momentos culturais.

No Dia do Município de Almeirim, o espaço da CIMLT será palco de divulgação turística e gastronómica ao longo de todo o dia. No espaço de showcooking, entre as 13h00 e as 14h00, a Confraria Gastronómica de Almeirim irá confecionar e dar a provar a tradicional Sopa da Pedra, acompanhada pelos Vinhos de Almeirim, da Adega Cooperativa local. Já no final da tarde, entre as 18h00 e as 21h00, a Associação Cultural e Etnográfica Gentes de Almeirim apresenta o arroz doce, outro símbolo dos sabores locais.

O Festival Nacional de Gastronomia de Santarém é um dos eventos mais emblemáticos de Portugal, celebrando a riqueza da culinária tradicional do país. Realizado anualmente, o festival reúne chefs de renome, produtores locais e amantes da gastronomia, oferecendo uma vasta variedade de pratos típicos de várias regiões.

Para além de promover a cultura e os sabores nacionais, o evento inclui demonstrações culinárias, degustações e workshops, sendo um ponto de encontro para quem deseja explorar a diversidade gastronómica portuguesa.

Ao longo dos 11 dias, os municípios da Lezíria do Tejo terão momentos próprios para dar a conhecer o que melhor se faz e saboreia na região.