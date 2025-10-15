Ambiente: Há bons exemplos… Há boas práticas

Na categoria Ambiente, uma das mais recentes na história das Galas de O ALMEIRINENSE, este ano estão entre os finalistas a Quinta da Alorna, Duopneus e Agrupamento de Escolas de Almeirim e de Fazendas.

Quinta da Alorna

A Quinta da Alorna, produtora de vinhos da Região do Tejo, localizada em Almeirim, é um dos oito agentes económicos com o selo Sustainable Winegrowing Portugal. Na região de Almeirim, existem apenas duas empresas vinícolas distinguidas.

Este selo, atribuído em 2024, no âmbito do Referencial Nacional de Certificação de Sustentabilidade do Setor Vitivinícola, criado pelo Instituto da Vinha e do Vinho e promovido pela ViniPortugal, reconhece as práticas de sustentabilidade adotadas e implementadas pela Quinta da Alorna nos mais de 160 hectares de vinhas.

Ainda na atividade vinícola, a Quinta da Alorna, engarrafa mais de 1.400.000 garrafas/ano, e conta com a certificação IFS Food, que certifica a segurança e a qualidade de produtos e processos alimentares.

Nos últimos quatro anos, a Quinta da Alorna investiu cerca de 340 mil euros em ações de sustentabilidade, um dos pilares estratégicos da empresa.

A gestão procura o equilíbrio entre todas as atividades agrícolas e a natureza, com uma política direcionada para a qualificação, recorrendo a ferramentas de certificação agroambientais, procedimentos e normas que garantam a qualidade do produto, a proteção do ambiente e a segurança dos colaboradores.

Duopneus

A Duopneus, localizada na zona industrial de Almeirim, é uma empresa que se dedica ao comércio de pneus e segue as boas práticas como transformação dos pneus em borracha que é utilizada nos novos campos de relva sintética.

A empresa oferece diversos serviços, entre os quais se destacam o alinhamento de direção, a secagem de faróis, bem como a reparação e substituição de pneus.

Agrupamentos de Escolas de Almeirim e de Fazendas de Almeirim

Os Agrupamentos de Escolas de Almeirim e de Fazendas de Almeirim continuam a fazer um trabalho muito meritório para promover iniciativas e ações que visem promover boas práticas ambientais. E, por isso, continuar a receber anualmente a bandeira que simboliza esse trabalho.

O Programa Eco-Escolas é um programa internacional da “Foundation for Environmental Education”, desenvolvido em Portugal desde 1996 pela ABAE – Associação Bandeira Azul da Europa e tem por objetivo encorajar, reconhecer e premiar o trabalho desenvolvido pela escola na melhoria do seu desempenho ambiental e sensibilização/educação para a necessidade de adoção de comportamentos mais sustentáveis.

O Eco-Escolas visa ainda criar hábitos de participação e cidadania, tendo como objetivo principal encontrar soluções que permitam melhorar a qualidade de vida na escola e na comunidade.

Vivemos um tempo em que o compromisso com o ambiente já não é apenas uma opção – é uma responsabilidade coletiva. As alterações climáticas, a escassez de recursos e a perda de biodiversidade são desafios que exigem ação concreta, local e contínua.

Em Almeirim, também é possível fazer a diferença: através de pequenas escolhas diárias, de projetos sustentáveis, de empresas e instituições que colocam a preservação ambiental no centro da sua atividade.

A categoria Ambiente reconhece quem, com o seu exemplo, promove práticas que visam proteger o planeta e garantir um futuro mais equilibrado e sustentável para todos. Mais do que premiar uma iniciativa, esta distinção pretende valorizar a consciência ecológica e inspirar toda a comunidade a agir com respeito pela natureza.