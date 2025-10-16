Desporto: Altíssimo nível

Tal como na Cultura, o Desporto no concelho de Almeirim tem muita atividade e tão boa, que foi muito difícil para o júri chegar aos três finalistas.

António Féria

António Féria é uma figura incontornável do ténis em Almeirim. Fundador da Escola Municipal de Ténis, dedicou mais de duas décadas ao ensino e à promoção da modalidade no concelho, sendo a sua presença indissociável do próprio aparecimento do ténis em Almeirim.

Ao longo da sua carreira, formou centenas de atletas, alguns dos quais alcançaram os melhores resultados da história local da modalidade. Mais do que ensinar técnica e competição, António Féria destacou-se pela formação humana, incutindo nos seus alunos valores como o respeito pelo adversário, a postura exemplar e o espírito desportivo. Tornou-se, assim, uma verdadeira referência de educação e de formação dos mais jovens.

Reformado este ano, aos 70 anos, António Féria mantém-se ligado ao desporto e à comunidade, colaborando com a Secção de Ténis da Associação 20 Kms de Almeirim, onde continua a apoiar a organização de torneios e a partilhar a sua vasta experiência.

Jaime Rosário

Jaime Rosário é o treinador responsável por colocar o taekwondo de Almeirim em destaque no panorama nacional e internacional. À frente da secção de taekwondo da Associação 20 Kms de Almeirim, tem alcançado resultados notáveis, fruto de um trabalho focado na formação de base e no desenvolvimento de jovens atletas.

Mais do que conquistar títulos, Jaime Rosário valoriza o crescimento integral dos seus praticantes, promovendo disciplina, consistência e espírito de equipa. Defende que o sucesso desportivo depende tanto da técnica como do apoio de toda a estrutura envolvente (família, clube e colegas).

Sob a sua orientação, Almeirim tem conquistado diversos títulos: sagrou-se campeã nacional em várias categorias (juniores, seniores e cadetes, masculinos e femininos), venceu o Open Internacional de Sintra por equipas em 2025 e, recentemente, brilhou no Campeonato Nacional de Taekwondo realizado em Almeirim, onde os atletas locais arrecadaram oito títulos nacionais.

Entre os talentos formados por Jaime Rosário, destacam-se Carolina Godinho, Maria Francisca Moniz e Sofia Santos, convocadas para representar Portugal no Campeonato do Mundo de Juniores de Taekwondo, confirmando a excelência do trabalho desenvolvido pelo treinador e pela equipa almeirinense.

Gustavo do Canto

Gustavo do Canto, natural de Almeirim, nasceu a 7 de junho de 2004. Frequentou o ensino secundário no Agrupamento de Escolas de Almeirim e prossegue atualmente os estudos em Engenharia e Gestão Industrial.

Distinguido pelo seu empenho académico e desportivo, Gustavo tem conseguido conciliar com sucesso os estudos com uma carreira de destaque no triatlo, modalidade em que já alcançou resultados de grande relevo a nível nacional e internacional.

Ao longo do seu percurso, foi várias vezes vice-campeão nacional e representou Portugal em campeonatos europeus e mundiais de juniores, conquistando uma medalha de prata na Taça da Europa Júnior de Triatlo.

O ano de 2024 marcou um ponto alto da sua carreira, com a vitória no Triatlo Foz do Guadiana, resultado que lhe garantiu o apuramento para o Campeonato do Mundo Sub-23.

Mais recentemente, em 2025, voltou a destacar-se ao sagrar-se vice-campeão nacional na distância “standard”, em Faro, assegurando a qualificação para o Campeonato da Europa e o Campeonato do Mundo nessa mesma categoria. Aos 21 anos, Gustavo do Canto é já uma das grandes promessas do triatlo português, combinando talento, dedicação e um percurso exemplar dentro e fora das competições.