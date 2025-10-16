PARA HOJE / 16.OUT



Eu só sou eu na medida em que cumpro a minha missão de transformar o mundo. Não há ninguém que não tenha um papel no mundo, que não tenha uma vocação. Todos temos uma missão, todos temos um papel transformador, que passa exactamente por estar atentos aos necessitados. E depois não ficar parado. Realizar essa missão dignifica-me, faz-me ser pessoa.

Vasco P. Magalhães, sj

ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA

Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

