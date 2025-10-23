Entidades do distrito de Santarém reforçam cooperação em ações de fiscalização conjunta

As principais forças e entidades fiscalizadoras do distrito de Santarém reuniram-se no passado dia 24 de setembro para preparar novas operações conjuntas de fiscalização para o quarto trimestre de 2025 e avaliar os resultados obtidos no trimestre anterior.

O encontro contou com a participação de representantes da Guarda Nacional Republicana (GNR), da Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT), da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), do Ministério Público (MP), da Polícia Judiciária (PJ), da Polícia de Segurança Pública (PSP) e do Instituto de Segurança Social (ISS).

Este tipo de reuniões interinstitucionais têm como objetivo reforçar a cooperação regional, promover a complementaridade entre as entidades envolvidas e aumentar a eficácia das ações de fiscalização, de forma a contribuir para o cumprimento da lei e para o reforço do sentimento de segurança junto das populações.

No terceiro trimestre de 2025 foram realizadas 20 ações conjuntas de fiscalização, que envolveram 217 elementos das várias entidades. No total, foram fiscalizados 30 operadores económicos e 170 condutores, foram também abordados 241 trabalhadores, dos quais 171 têm nacionalidade estrangeira. Deste grupo, 15 encontravam-se em situação irregular no país.

As operações resultaram ainda na detenção de duas pessoas por incumprimento de Notificação de Abandono Voluntário (NAV) da Agência para a Integração Migrações e Asilo (AIMA), na elaboração de 145 autos de contraordenação e na apreensão de cinco máquinas de jogo de fortuna ou azar e sete câmaras de videovigilância CCTV.

De acordo com as entidades envolvidas, esta articulação e coordenação tem permitido melhorar a eficiência e a proficiência das operações conjuntas, consideradas uma boa prática a manter por contribuírem de forma decisiva para a prevenção e o reforço da segurança no distrito de Santarém.