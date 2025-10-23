Projeto “Heróis da Fruta” regressa às escolas para promover hábitos saudáveis

No ano letivo 2025/2026, o projeto “Heróis da Fruta”, da Associação Portuguesa Contra a Obesidade Infantil (APCOI), volta às escolas do distrito de Santarém, com o objetivo de incentivar as crianças a adotarem hábitos alimentares mais saudáveis desde a infância.

Nesta 15.ª edição, 53 turmas e 1.039 alunos do distrito já garantiram a sua participação no programa, que desafia os mais novos a incluir fruta e hortícolas nas suas rotinas diárias, através de atividades lúdicas e educativas.

Criado em 2011, o projeto “Heróis da Fruta” já envolveu mais de um milhão de crianças em todo o país, com resultados comprovados na melhoria da alimentação escolar. Um estudo do Instituto de Saúde Ambiental da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa (ISAMB/FMUL) indica que o programa permitiu aumentar em 22,6% o consumo de lanches mais nutritivos e levar mais de metade das crianças (52,8%) a experimentar novas frutas e legumes.

A iniciativa conta, pela primeira vez, com o apoio principal da BNP Paribas Cardif, que se associa à APCOI no esforço de promover estilos de vida saudáveis e prevenir a obesidade infantil.

Nesta edição, todas as turmas que completarem o desafio, que tem a duração de cinco semanas, vão receber prémios, como diplomas, autocolantes, vouchers familiares e o livro-jogo “Heróis da Fruta”. As escolas têm ainda acesso à bandeira “Missão Cumprida” e são convidadas a participar na cerimónia nacional online de entrega de prémios, que conta com as mascotes Sushi, Yoga e Tuktuk.

As inscrições gratuitas estão a decorrer até dia 31 de outubro e são abertas a turmas do pré-escolar e 1.º ciclo, de escolas públicas e privadas.