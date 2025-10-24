Alpiarça: Eleitos tomam posse a 28

A Assembleia de Instalação dos Órgãos Municipais eleitos na sequência do ato eleitoral de 12 de outubro vai realizar-se no próximo dia 28 de outubro (terça-feira), pelas 19h, no Auditório da Casa dos Patudos – Museu de Alpiarça.

Esta sessão solene marca o início do novo mandato autárquico, procedendo-se à tomada de posse dos eleitos para a Assembleia Municipal de Alpiarça e para a Câmara Municipal.

A cerimónia é pública.