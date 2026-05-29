Festival Kids regressa a Alpiarça a 6 de junho com a maior edição de sempre

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A Reserva Natural do Cavalo Sorraia, em Alpiarça, volta a transformar-se num grande espaço de diversão familiar no próximo dia 6 de junho. A 4.ª edição do Festival Kids Alpiarça, promovida pelo Município de Alpiarça, promete um dia inteiro de atividades para crianças de todas as idades e para os adultos que as acompanham.

O dia arranca cedo com os passeios de barco na Albufeira dos Patudos, dinamizados pelos Bombeiros Municipais de Alpiarça, disponíveis entre as 9h00 e as 12h00. Uma hora depois, às 10h00, começam os batismos a cavalo, promovidos pela Escola de Equitação da Reserva Natural do Cavalo Sorraia, atividade que regressa ao final da tarde, entre as 16h00 e as 18h00, para quem não conseguir participar de manhã.

Às 10h30 decorrem em simultâneo duas propostas: a primeira sessão de “Vamos alimentar os animais” e uma aula de yoga com a professora Dolores Martins, integrada no Espaço Bebé – CLDS 5G Incluir+, que disponibiliza também uma Tenda da Calma com estímulos sensoriais e atividades adaptadas para os mais novos.

O momento mais aguardado da manhã está marcado para as 12h00, o espetáculo musical com o Avô Cantigas, nome incontornável da música infantil portuguesa, capaz de reunir crianças, pais e avós num mesmo momento de alegria e partilha.

A tarde arranca às 16h00 com três propostas em simultâneo: a segunda sessão de batismos a cavalo, a segunda sessão de “Vamos alimentar os animais” e a apresentação do Grupo de Dança da Escola EB2,3 Secundária José Relvas, num momento de afirmação da cultura e dos talentos locais.

Entre as 17h00 e as 19h00, o festival oferece uma das experiências mais marcantes da edição: uma atividade de balão de ar quente estático, proporcionando uma perspetiva única sobre a paisagem da Reserva. Às 18h00, a Festa da Espuma promete ser, como nas edições anteriores, um dos momentos mais aguardados e celebrados pelas crianças. O encerramento está previsto para as 19h00.

Ao longo de todo o dia, diversas entidades locais e regionais dinamizam um conjunto variado de workshops e atividades. A oficina “Criar com a Natureza”, pela AANA – Associação dos Amigos da Natureza de Alpiarça, convida as crianças a explorar os recursos naturais de forma criativa. A Biblioteca Municipal de Alpiarça propõe “Bibliotecário por um dia”, uma experiência que aproxima os mais novos do mundo dos livros e da leitura.

A tecnologia também marca presença, com a oficina “Robótica para os mais pequenos”, dinamizada pela equipa EMIC Alpiarça. O Serviço Educativo e de Mediação Cultural da Casa dos Patudos apresenta “Lentes de Natureza”, uma atividade de pintura de vitrais com motivos naturais. A UCC – Unidade de Cuidados na Comunidade Almeirim/Alpiarça dinamiza uma ação de suporte básico de vida, e o CRO Alpiarça promove uma iniciativa de sensibilização para a adoção de animais.

Os jogos tradicionais ficam a cargo da Associação Escalabitana – Enxamula, e a atividade Zé Baril e o Mini Bombeiro é dinamizada pela ANBP em conjunto com os Bombeiros Municipais de Alpiarça, aproximando as crianças do universo do socorro e da proteção civil de forma lúdica e pedagógica.

Para além das atividades programadas, o recinto da Reserva Natural do Cavalo Sorraia oferece ao longo de todo o dia um conjunto de diversões permanentes: insufláveis com e sem água, trampolins Air Bungee, parede de escalada, slide e jogos tradicionais. O espaço conta ainda com zona de piquenique, tasquinhas, venda de merchandising e zonas de apoio pensadas para garantir conforto às famílias ao longo de todo o dia.

A entrada tem o valor de três euros por pessoa, com aquisição de pulseira que dá acesso ao recinto e a todas as atividades incluídas no programa. Apenas as crianças até aos dois anos têm entrada gratuita. As pulseiras podem ser adquiridas antecipadamente no Balcão Único de Atendimento do Município de Alpiarça, de segunda a sexta-feira entre as 9h00 e as 17h00, ou no próprio dia na entrada do evento.