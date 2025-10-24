Aviso amarelo: Chuva forte afeta Almeirim

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu um aviso amarelo para o distrito de Santarém, válido entre as 06h00 e as 15h00 de sábado, dia 25 de outubro, devido à previsão de chuva forte e persistente.

A região do Ribatejo, incluindo Almeirim e concelhos vizinhos, deverá ser afetada por períodos de precipitação forte. O aviso integra-se numa frente de mau tempo associada à depressão Benjamim, que está a influenciar o estado do tempo em todo o território continental.

De acordo com o IPMA, o fluxo de ar húmido proveniente do Atlântico deverá provocar acumulados significativos de precipitação sobretudo nas regiões do Centro e Norte, podendo atingir valores entre 50 e 100 milímetros.

Como é habitual nesta situações, a Proteção Civil recomenda especial atenção à circulação rodoviária, sobretudo nas zonas baixas e propensas a inundações, e pedem à população para evitar a deposição de resíduos que possam obstruir sarjetas e valetas.

O mau tempo deverá começar a aliviar no domingo, embora ainda se prevejam aguaceiros dispersos durante a manhã, com melhoria gradual ao longo do dia.

O aviso amarelo é o menos grave numa escala de três, mas indica condições meteorológicas que podem representar risco para atividades ao ar livre ou causar pequenos constrangimentos urbanos e rodoviários.