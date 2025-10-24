“Sabadão” no D. Manuel de Mello com futebol e sopa da pedra

A direção do U. Almeirim convida todos os adeptos e sócios a marcarem presença este sábado, num dia repleto de futebol no Estádio Dom Manuel de Mello.

“Este sábado vamos ter um sabadão no Dom Manuel de Mello”, apela a direção do clube numa nota publicada nas redes sociais.

O programa arranca às 9h00 com o jogo do Campeonato Distrital de Sub-15 frente ao SL Cartaxo, segue-se às 11h00 o encontro dos Juvenis A diante do U. Leiria, e à tarde, pelas 16h00, entram em campo os Juniores (II Distrital) para defrontar o Moçarriense.

A direção promete emoção, convívio e amizade num verdadeiro sábado à U. Almeirim, com direito a Sopa da Pedra para completar a festa.