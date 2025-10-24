Trânsito entre Almeirim e Santarém afetado por obras de estabilização na EN114

A Infraestruturas de Portugal (IP) vai iniciar, a partir da próxima segunda-feira, 27 de outubro, a empreitada de “Estabilização de Taludes em Rodovias no Distrito de Santarém”, que vai obrigar a cortes e desvios de trânsito na EN114, entre Almeirim e Santarém.

Os trabalhos decorrem entre o km 75+690 e o km 77+000, entre o cruzamento para a Ribeira de Santarém, junto à Ponte D. Luís, e a Rotunda dos Rotários, a conhecida “Estrada das Curvas”, em Santarém, e têm uma duração estimada de 300 dias, ou seja, quase um ano. Durante este período, a via ascendente, no sentido Almeirim–Santarém, estará interditada ao trânsito.

O trânsito proveniente de Almeirim em direção a Santarém será desviado pela EN365, utilizando a Estrada da Estação e a Estrada Militar, enquanto o sentido contrário (Santarém–Almeirim) manter-se-á sem constrangimentos na EN114.

A IP e as autoridades locais recomendam a utilização da Ponte Salgueiro Maia, sobretudo para quem se desloca diariamente entre as duas cidades, de modo a evitar congestionamentos e atrasos.

A empreitada visa melhorar as condições de segurança rodoviária naquela ligação, intervindo em zonas de instabilidade de taludes que têm representado risco para condutores.

A Infraestruturas de Portugal apela à compreensão dos automobilistas pelos incómodos temporários causados, sublinhando que se trata de uma obra essencial para a segurança e durabilidade da estrada.