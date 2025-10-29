Helena Fidalgo toma posse como presidente da Junta de Freguesia de Almeirim

Na segunda-feira, dia 27 de outubro, teve lugar a tomada de posse do novo executivo da Junta de Freguesia de Almeirim, liderado por Helena Fidalgo. A cerimónia decorreu no Salão Nobre da Câmara Municipal de Almeirim, pelas 21h00, e marcou o início de um mandato que se prolongará até 2029.

Em conversa com o Jornal O Almeirinense, Helena Fidalgo garante que, nos próximos quatro anos, a prioridade será “a proximidade às pessoas, aos fregueses e também aos colaboradores”. Afirma ainda que pretende “ser uma presidente de gabinete, mas especialmente uma presidente de rua”, com o objetivo de estar atenta aos pormenores que fazem diferença no dia a dia das pessoas e tentar resolver, da melhor forma possível, aquilo que está dentro das competências da Junta de Freguesia.

A nova autarca destaca que vai “lutar sempre para criar condições mais sustentáveis e mais agradáveis para Almeirim”, de forma a melhorar a qualidade de vida na freguesia.

Relativamente à relação com a Câmara Municipal, Helena Fidalgo mostra-se confiante. A presidente da Junta de Freguesia diz esperar “uma excelente relação, como sempre foi até aqui, já com os outros executivos”.

Entre as suas prioridades, Helena Fidalgo pretende aumentar a ligação da Junta de Freguesia com a localidade da Tapada e dinamizar os seus espaços públicos. A autarca refere ainda que uma das primeiras ações do novo executivo será a poda das árvores de grande porte que têm causado incómodo em algumas áreas da freguesia.

Sobre o jardim da Zona Norte, Helena Fidalgo confirma que a área está sob a gestão dos espaços verdes da Junta de Freguesia e que há planos para renovar o jardim. A requalificação do lago nessa zona é uma prioridade partilhada com o presidente da Câmara Municipal, Joaquim Catalão, e já existe material adquirido para avançar com a intervenção.

Helena Fidalgo explica que o fundo do lago está coberto por pedras de grande porte, colocadas há vários anos, que precisam de ser retiradas antes de avançar com a instalação da nova bomba, já comprada. “É preciso fazer as obras necessárias primeiro, para evitar que a bomba volte a queimar”, refere.

A nova presidente considera a Zona Norte “um dos espaços mais bonitos da cidade”, mas reconhece que “há ainda muito que pode ser melhorado”. Explica também que o gabinete da Junta de Freguesia vai estar sempre aberto à população para ouvir sugestões e críticas, de forma a manter uma proximidade constante com os fregueses.

Helena Fidalgo foi eleita pelo Partido Socialista (PS) e inicia o mandato à frente do executivo da Junta de Freguesia de Almeirim, composto por Maria Vieira Pinheiro, João Caetano, Marta Martins e Luís Gonçalves.