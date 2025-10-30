Desporto

Lucian Procopciuc eliminado do mundial

30 de Outubro, 202530 de Outubro, 2025
A Associação 20 kms de Almeirim esteve representada no Campeonato do Mundo Taekwondo. Nos -74 kg masculinos, o português Lucian Procopciuc, 65.º do mundo, foi derrotado pelo cazaque Yergesh Bekassyl, 60.º, por 2-0, com os parciais de 6-2 e 13-1.

